У десяти помещенных в карантин пассажиров авиарейса Emirates нашли грипп

Десяти пассажирам рейса Emirates, которые были помещены в карантин в аэропорту Нью-Йорка, диагностировали грипп, сообщил в Twitter пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс.

Ранее сообщалось, что в среду пассажиры рейса Emirates были помещены в карантин после приземления в аэропорту Нью-Йорка после того, как сразу несколько из них пожаловались на недомогание. Два человека на борту сообщили, что у них поднялась температура, еще несколько начали кашлять.

В самолете находилось более 500 человек, 19 из которых пожаловались на недомогание, сообщил Филлипс. Девять человек отказались от медицинской помощи, десять других пассажиров были направлены в больницу. Результаты анализов показали, что пассажиры были больны гриппом, передает РИА Новости.