Всемирная конференция по винному туризму собрала в Кишиневе представителей 60 стран

Более 200 представителей из 60 стран собрала в Кишиневе 3-я Всемирная конференция по винному туризму. Приветствуя гостей, премьер-министр Павел Филип отметил многообещающий потенциал этой отрасли в Молдове. В прошлом году в нашей стране было произведено свыше 18 миллионов декалитров вина, а объем экспорта винодельческой продукции вырос по сравнению с 2016-м на 20%.

"Наши вина, как и мы, прошли через многое. Потери мы несли в советские времена. Пережили торговые барьеры на традиционных рынках, в том числе эмбарго, введенное Россией в 2006 году. Но как и мы, наши вина стали крепче и лучше", - рассказал премьер-министр Павел Филип.

Наша страна занимает шестое место в мире по площади виноградников.

"Качество наших вин улучшается с каждым годом. Они представлены в карте качественных вин мира. И хотя у нас нет пляжей на морском побережье и горнолыжных спусков, Молдова привлекает все больше туристов. Для них она ассоциируется с хорошими винами, огромными подземными городами, радушными и гостеприимными людьми", - заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

В Молдове насчитывается 24 винодельческих предприятия, 14 их которых включены туристический винный маршрут.

"Хочу поздравить молдавские власти с важными результатами в сфере туризма в 2017 году. Число иностранных туристов, посетивших вашу страну, увеличилось на 20%. Винный туризм сейчас - один из самых популярных в мире туристических сегментов. Молдове следует воспользоваться этой возможностью", - отметил заместитель генерального секретаря ВОТ Джейме Кэбэл.

"То, что вы делаете, прекрасно. Вы делаете акцент на туризм, культуру и вино. Делаете все возможное, чтобы не утратить идентичность", - заявил генеральный директор Craft Wine Association Кэрол Лоусон.

Молдова входит в число европейских лидеров по результатам участия в международных конкурсах. На счету молдавских вин 380 золотых медалей, серебряных и бронзовых медалей. Винные коллекция и подземные хранилища Молдовы занесены в Книгу рекордов Гиннеса.