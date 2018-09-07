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Инвестиции в долгосрочные активы выросли на 7,4%
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09:48, 07 Sep 2018
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В Молдове объем инвестиций в долгосрочные активы в I полугодии 2018 г. составил 6 млрд. 767,7 млн. леев, увеличившись на 7,4%, в сравнении с тем же периодом 2017 г.

Как сообщило Национальное бюро статистики, при этом, в январе-июне с.г. инвестиции в долгосрочные нематериальные активы составили 140,6 млн. леев, увеличившись на 21,6%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, инвестиции в долгосрочные материальные активы повысились на 7,2% - до 6 млрд. 627,1 млн. леев.

По данным НБС, при этом, в I полугодии 2018 г. инвестиции в оборудование, машины, передаточные устройства составили 2 млрд. 428,1 млн. леев, увеличившись на 7,8% в сравнении с показателями того же периода 2017 г. Инвестиции в строительство жилых домов составили 1 млрд. 044,7 млн. леев (-3,7% к тому же периоду 2017 г.), инвестиции в нежилые дома (здания и сооружения) - 1 млрд. 069,3 млн. леев (+3,1%), инвестиции в транспортные средства – 770,5 млн. леев (+22,2%), в инженерные сооружения – 984,8 млн. леев (+27%), другие материальные активы – 329,7 млн. леев (-11,5%). В структуре инвестиций по типу основных средств наибольший удельный вес за 6 мес. 2018 г. пришелся на инвестиции в оборудование, машины и передаточные устройства – 35,9% от общего объема.

Главными источниками финансирования инвестиционной деятельности в I полугодии 2018 г. оставались собственные средства хозяйствующих субъектов, составившие 4 млрд. 727,3 млн. леев (69,8% от общей суммы).

При этом, в сравнении с аналогичным периoдoм 2017 г., их объем в январе-июне с.г. увеличился на 2,9%. Инвестиции за счет бюджетных средств составили в целом 715,8 млн. леев (10,6% от общего объема инвестиций).

При этом, инвестиции за счет средств госбюджета составили 371,6 млн. леев (5,5% от общей суммы), увеличившись на 61,8%, а инвестиции из бюджетов административно-территориальных единиц выросли на 41,3% - до 344,2 млн. леев, а их доля в общем объеме инвестиций составила 5,1%. Иностранные инвестиции сократились на 21,2% - до 278,9 млн. леев, а их доля в общем объеме составила 4,1%. Инвестиции из других источников составили 1 млрд. 045,7 млн. леев (доля 15,5%), увеличившись на 19,3%, в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает infomarket.md.




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