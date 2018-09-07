Новый учебный год в большинстве столичных детсадов начался с нехватки сотрудников. Некоторые из них даже не открылись. Учебным заведениям, в частности, не хватает нянечек и воспитателей.
Те, что есть - завалены работой. Например, детскому саду номер 158 - нужны шестеро воспитателей и трое их помощников. Это, не считая, сотрудников пищеблока, передает canal3.
"Я одна, второй смены нет.Тяжело и помощнику воспитателя, потому что он работает на две группы. В таких условиях сложно уследить за всеми детьми", сказала воспитатель в детсаду №158, Людмила Гиоргицэ.
"Очень тяжело справляемся, зарплаты маленькие, но стараемся, чтобы все было хорошо. Наша зарплата около 1400 леев. Если работаешь в двух группах получается 2 тысячи", отметила помощник воспитателя в детсаду №158, Мария Бекет.
В руководстве заведения жалуются на текучку кадров.
"Приходят желающие и даже устраиваются на работу, но ненадолго из-за низкой зарплаты. На моем столе лежит еще одно заявление об увольнениии", заявила директор детсада №158, Кишинев, Наталья Алексей.
Тем временем в столичном детском садике №106, расположенном на Ботанике, некому работать в пищеблоке. Пока учреждение закрыто, воспитатели сидят без дела.
"Мы нашли двоих работников: помощника повара и мойщика посуды. Сейчас они проходят медкомиссию. Остается проблема с поварами. Если не останется иного выбора, буду вести переговоры с теми, кто раньше работал", сообщила директор детсада №106, Кишинев, Евгения Борисовская.
Учащиеся профессиональных школ говорят, что их бы устроила работа в детсадах, но при других условиях.
"Я выбрала профессию воспитателя, потому что мне она нравится. Хочу работать, но чтобы зарплата была как минимум 6 тысяч".
"Для начала можно и согласиться, потом оклад должны повысить, потому что на такую зарплату нельзя прожить".
В столичных детсадах не хватает 382 воспитателей, а также 275 помощников воспитателей и нянечек. Кроме того, свободны больше 100 вакансий для сотрудников пищеблоков.
Ранее мунсовет поддержал идею о выплате надбавки в 500 леев для работников дошкольных учебных заведений.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Выгодно покупать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Выгодно продавать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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