Никакого уважения. Фото двух женщин, несущих мусор в импровизированных носилках, которые они смастерили из рваного и грязного триколора облетело соцсети, вызвав негодование пользователей.
Мало того, и полиция заинтересовалось случаем - заведено уголовное дело по статье профанация государственных символов, передает canal3.
Шумиха знатно напугала фигуранток дела - уборщиц Купчинского лицея, которые без задней мысли использовали для выноса мусора с территории первое, что под руку попалось.
"Этот флаг лежал на складе лет 10, и они подумали, что раз он такой потрепанный, то можно сложить в него мусор и отнести на свалку. Ни о чем таком, что наказывается законом, они не думали. По незнанию сделали", сказал директор гимназии им. М.Садовяну, г.Купчинь, Ион Ротару.
Фото сделал один из учеников - пришлось директору провести профилактическую работу.
"Я поговорил с учениками, упрекнул, что вместо того, чтобы сделать уборщицам, которые не понимали, что нельзя на флаге мусор носить, замечание, они предали это огласке", отметил директор гимназии им. М.Садовяну, г.Купчинь, Ион Ротару.
Перепуганных техничек вызвали в полицию.
"Было заведено уголовное дело, личности нарушителей установлены, мы их допросили, провели расследование, выехали на место, флаг конфисковали", заявил зам.главы отдела по уголовному преследованию ИП Единец, Денис Плохой.
Местных жителей инцидент привел в недоумение. Они допускают, что женщины не ведали, что творили.
Экстренное заседание на почве разгоревшегося скандала собрал и примар Купчинь - провел разъяснительную беседу с директорами школ и детсадов о важности уважения к государственной символике.
Это не первый случай профанации государственного флага. Весной этого года во время протестов платформы ДА ее лидер, Андрей Нэстасе, соорудил себе из триколора подобие юбочки, прикрыв бедра.
В январе неизвестный мужчина поджег полотнище, свисающее с Триумфальной арки. По данным полиции, с начала года задокументировано 4 случая профанации государственного флага.
По закону, нарушение карается штрафом свыше 50 тысяч леев, либо годом тюремного заключения или трудом на пользу общества до 220 часов.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Выгодно покупать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День в целом благоприятен. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Будьте осторожны с компьютером.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Выгодно продавать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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