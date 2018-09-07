Уборщицы Купчинского лицея использовали флаг Молдовы для уборки мусора

Никакого уважения. Фото двух женщин, несущих мусор в импровизированных носилках, которые они смастерили из рваного и грязного триколора облетело соцсети, вызвав негодование пользователей.

Мало того, и полиция заинтересовалось случаем - заведено уголовное дело по статье профанация государственных символов, передает canal3.

Шумиха знатно напугала фигуранток дела - уборщиц Купчинского лицея, которые без задней мысли использовали для выноса мусора с территории первое, что под руку попалось.

"Этот флаг лежал на складе лет 10, и они подумали, что раз он такой потрепанный, то можно сложить в него мусор и отнести на свалку. Ни о чем таком, что наказывается законом, они не думали. По незнанию сделали", сказал директор гимназии им. М.Садовяну, г.Купчинь, Ион Ротару.



Фото сделал один из учеников - пришлось директору провести профилактическую работу.



"Я поговорил с учениками, упрекнул, что вместо того, чтобы сделать уборщицам, которые не понимали, что нельзя на флаге мусор носить, замечание, они предали это огласке", отметил директор гимназии им. М.Садовяну, г.Купчинь, Ион Ротару.



Перепуганных техничек вызвали в полицию.



"Было заведено уголовное дело, личности нарушителей установлены, мы их допросили, провели расследование, выехали на место, флаг конфисковали", заявил зам.главы отдела по уголовному преследованию ИП Единец, Денис Плохой.



Местных жителей инцидент привел в недоумение. Они допускают, что женщины не ведали, что творили.



Экстренное заседание на почве разгоревшегося скандала собрал и примар Купчинь - провел разъяснительную беседу с директорами школ и детсадов о важности уважения к государственной символике.



Это не первый случай профанации государственного флага. Весной этого года во время протестов платформы ДА ее лидер, Андрей Нэстасе, соорудил себе из триколора подобие юбочки, прикрыв бедра.

В январе неизвестный мужчина поджег полотнище, свисающее с Триумфальной арки. По данным полиции, с начала года задокументировано 4 случая профанации государственного флага.

По закону, нарушение карается штрафом свыше 50 тысяч леев, либо годом тюремного заключения или трудом на пользу общества до 220 часов.