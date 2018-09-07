Павел Филип возмущен тем, что резиденты Moldova IT Park вынуждены выплачивать сборы помимо единого 7% налога

24 августа 2018 года на заседании в IT-парке премьер-министр Павел Филип выразил возмущение тем фактом, что резиденты Moldova IT Park «выплачивают не только единый налог в размере 7%, как это предусмотрено по закону, но и дополнительные сборы».

Прошло 10 дней, но так и непонятно, о каких дополнительных сборах идет речь, являются ли они незаконными, и, не менее важно, кто требует их выплаты.

Резиденты Moldova IT Park платят дополнительные сборы

Ион Кику, государственный секретарь Министерства финансов, подтвердил наличие этих дополнительных сборов. Так же как и министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, который уточнил, что еще в июле 2018 года резидентам IT-парка был дан по этому поводу официальный ответ.

Администратор Молдова IT Park Сергей Войтовский отказался объяснить, что произошло и в чем заключается возникшая проблема, настойчиво порекомендовав нам обратиться в другие ведомства, прежде всего в Налоговую.

"Я не могу комментировать сказанное премьер-министром. Лучше всего вам обратиться в Налоговую службу", - заявил Войтовский журналисту Mold-Street, тем самым дав понять, что вся проблема исходит от Налоговой.

Налоговая и сфера информационных технологий

Василе Недельчук, директор компании "Endava" (молдавской дочерней компании британской группы "Endava"), являющейся одним из резидентов Moldova IT Park, утверждает, что самые большие проблемы начались с интерпретации Налоговой службой некоторых положений закона.

"Закон гласит, что IT-компании платят единый налог в размере 7% от объема продаж, однако позже Налоговая начала присылать сообщения о том, что на самом деле некоторые статьи расходов компании облагаются дополнительно", - подчеркнул Недельчук.

Директор компании "Endava" отметил, что речь идет о средствах, выделяемых компанией на покрытие расходов на питание или заграничные командировки сотрудников, которые весьма значительны.

По словам Недельчука, закон гласит, что единый налог взимается с объема продаж компании, а не с заработной платы сотрудников. "О сотрудниках в законе вообще не говорится!" - подчеркнул он.

В результате интерпретация законодательства Налоговой службой возмутила не только IT-компании, но и премьер-министра Филипа, который потребовал решить эту проблему.

С другой стороны, Государственная налоговая служба утверждает, что никакой ее вины в произошедшем нет.

"Мы не считаем уместным что-либо комментировать.Поскольку никаких упреков в адрес Государственной налоговой службы не прозвучало. Ситуация связана с фискальной и тарифной политикой, которые входят в компетенцию Министерства финансов и Министерства экономики и инфраструктуры ", - заявила пресс-секретарь Налоговой службы Ольга Бачу.

Кроме того, даже сам премьер-министр Павел Филип дал указания, чтобы эти два министерства разобрались в ситуации и представили конкретные решения.

Налоговый режим жителей IT-парков

На самом деле произошедшее вовсе не является исключением. Напротив, такое часто происходит в результате поспешно принятого законодательства и положений, оставляющих широкое поле для интерпретаций.

Отметим, что для привлечения серьезных инвесторов и компаний в Moldova IT Park, Правительство и Парламент внесли ряд изменений в Налоговый кодекс, установив единый налог для резидентов IT-парков, отвечающих требованиям, предусмотренным Законом об информационно-технологических парках.

По данным анализа, опубликованного Monitorul Fiscal, в состав единого налога в размере 7% доходов, или не менее 30 процентов среднемесячной заработной платы по экономике, помноженной на количество работников, входят: подоходный налог от предпринимательской деятельности, подоходный налог с заработной платы, взносы обязательного государственного социального страхования, уплачиваемые работниками и работодателями, взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые работниками и работодателями, местные налоги, налог на недвижимое имущество и сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова.

В то же время единый налог не включает: подоходный налог, удерживаемого у источника выплаты (дивиденды, арендная плата от физического лица), НДС, акцизы и другие местные налоги и сборы.

Работники резидентов парков пользуются всеми видами пособий социального страхования, выплачиваемых из бюджета государственного социального страхования, в соответствии с действующим законодательством.

Неясные аспекты

С другой стороны, еще в феврале 2018 года, на семинаре, организованном Ассоциацией профессиональных бухгалтеров и аудиторов, аудитор "ATA Consult" SRL Владимир Мельник обратил внимание на неохваченные законом аспекты, связанные с привилегированным налоговым режимом резидентов IT-парков.

По мнению аудитора, хотя первый IT-парк в Молдове на тот момент действовал чуть больше месяца, уже существовало поле для усовершенствований и обеспечения большей эффективности механизма единого 7%-ного налога.

Владимир Мельник упомянул о формуле расчета взноса резидентов в бюджет парка, которая основана на прогнозируемом доходе резидентов, заявив, что в этот момент необходимо внести больше ясности, чтобы обеспечить большую безопасность для финансовой устойчивости организации.

Ранее среди прочих сложностей представители компаний отмечали неудовлетворительную подготовку кадров на факультетах информационных технологий, массовый отток людей из страны, неудовлетворительное обеспечение работников социальными выплатами.

Компании также сообщали и о других серьезных проблемах: от недостатка специализированной рабочей силы в данной области, необходимости подготовки IT-специалистов, до необходимости пересмотра учебной программы и т.д.

1 января 2018 года, в результате принятия специального закона, продвигавшегося Павлом Филипом еще в его бытность министром информационных технологий, в Республике Молдова был создан первый парк в области информационных технологий "Moldova IT Park". IT-парк был создан сроком на 10 лет, в течение которых планировалось привлечь порядка 400 компаний, действующих в этой сфере.

К настоящему моменту к этому парку присоединилось 265 компаний, из которых более 80 с иностранным капиталом. В молдавской IT-индустрии занято всего около 4000 человек, средняя заработная плата которых составляет более 22 тыс. леев.