В США оштрафовали мужчину, который пнул чайку

Житель США получил штраф на 124 доллара из-за того, что толкнул ногой укравшую его чизбургер чайку, пишет портал NH1 News.

Отмечается, что инцидент произошел на пляже в Нью-Хэмпшире. Оштрафованный Нейт Ранклос утверждает, что произошедшие было случайностью, которую социальные сети раздули в нечто большее, передает Корреспондент.

По его словам, женщина, написавшая об инциденте в Facebook, даже не видела, что произошло.

"Я только вернулся с чизбургером и картошкой фри. Я сидел на песке. Чайка добралась до моего бургера, и, все еще сидя на песке, я сделал движение ногой, чтобы прогнать ее, и, к сожалению, сильно ее ударил", − сообщил Ранклос.

Сразу после происшествия мужчина был вынужден покинуть пляж, потому что многие отдыхающие начали на него кричать.

Чайки, как напоминает портал, охраняются в США на федеральном уровне.