В Онтарио произошла стрельба, есть раненые

Три человека получили ранения в результате стрельбы в канадской провинции Онтарио, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в четверг в городе Сент-Катаринс. Днем в полицию поступил звонок, что в одном из районов города слышны многочисленные выстрелы, пишет РИА Новости.

Прибывшие на место полицейские обнаружили трех пострадавших, которые позднее были госпитализированы. Двое из них находятся в критическом состоянии.