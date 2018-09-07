В Мексике нашли 166 тел в массовом захоронении

В Мексике обнаружили 166 тел на месте массового захоронения в штате Веракрус, которое охвачено войнами между наркокартелями. Об этом сообщает France24.com.

Как отметил государственный прокурор Хорхе Уинклер, следователи нашли 200 предметов одежды, 144 удостоверения личности и другие личные вещи.

Согласно судебному анализу находок - это подпольные места захоронения, возраст которых не менее двух лет, передает Корреспондент.

Захоронение находится в центре штата Веракрус, пока власти не сообщают точное местоположение из-за соображений безопасности. Всего обнаружено 32 отдельных могильника.