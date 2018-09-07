Возле Фиджи произошло сильнейшее землетрясение

У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр находился в 102 км к юго-востоку от столицы Фиджи, города Сува (77 тысяч жителей), он залегал на глубине 608 км, пишет Корреспондент.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Также не объявлялась угроза цунами.

Фиджи - архипелаг в юго-западной части Тихого океана, насчитывающий более 300 островов, около трети которых необитаемы. Является восточной окраиной Меланезии. Принадлежит Республике Островов Фиджи.