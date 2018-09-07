У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр находился в 102 км к юго-востоку от столицы Фиджи, города Сува (77 тысяч жителей), он залегал на глубине 608 км, пишет Корреспондент.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Также не объявлялась угроза цунами.
Фиджи - архипелаг в юго-западной части Тихого океана, насчитывающий более 300 островов, около трети которых необитаемы. Является восточной окраиной Меланезии. Принадлежит Республике Островов Фиджи.
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