День вина в этом году пройдет 6 и 7 октября

Национальный праздник День вина в этом году пройдёт 6 и 7 октября. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ливиу Волконович. Программа состоится на площади Великого национального собрания.

Свою продукцию предложат 60 отечественных виноделов и, впервые, пять производителей вина из Румынии. По данным организаторов, на площади обустроят выставки народных умельцев и художников, а также крестьянский дворик, три молдавских поселения и дорогу вина.



Информационная кампания начнется 11 сентября. С целью привлечения в страну большего числа туристов, рекламный видеоролик будет транслироваться не только в Молдове, но и в Румынии, Польше и Китае.



Национальный день вина пройдет в нашей стране в 17-й раз. Его проводит министерство сельского хозяйства, Национальный офис винограда и вина и Ассоциация виноделов при поддержке партнеров по развитию.



