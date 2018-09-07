Экспорт молдавских товаров за январь-июль 2018 года превысил 1,5 млрд леев

Экспорт товаров за январь-июль этого года превысил 1,5 млрд леев. Это почти на 26% больше, чем за тот же период 2017 года.

Национальное бюро статистики сообщает, что в июле 2018 года было экспортировано товаров на сумму 218,9 млн. долларов США, что на 2,2% больше, чем в предыдущем месяце и на 14,2% - по сравнению с июлем 2017 года.

В январе-июле 2018 года экспорт товаров составил 1534,1 млн. долларов США, что на 25,8% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.

Экспорт отечественных товаров составил 1018,9 млн. долларов США (66,4% от общего объема экспорта), что на 32,2% больше чем в январе-июле 2017 года. Рост экспортных поставок отечественных товаров способствовал увеличению общего объема экспорта на 20,4%.

Реэкспорт иностранных товаров, составил 515,2 млн. долларов США (33,6% от общего объема экспорта), что на 14,7% больше по сравнению с январем-июлем 2017 года. Удельный вес иностранных товаров, реэкспортированных после их существенной переработки составил 24,6% от общего объема экспорта, а классический реэкспорт иностранных товаров- 9,0%.

Экспортные поставки в страны Европейского Союза (ЕС-28) составили 1053,6 млн. долларов США (на 35,4% больше, чем в январе-июле 2017 года) или 68,7% от общего объема экспорта (63,8% - в январе-июле 2017 года).

На долю стран СНГ приходилось 16,0% от экспорта Молдовы (20,9% - в январе-июле 2017 года), что соответствует 245,3 млн. долларов США. Экспорт товаров в эти страны уменьшился на 3,9%, по сравнению с январем-июлем 2017 года.