Подтвердили 73 новых случая заболевания корью

В стране сохраняется "оранжевый код" опасности в связи с распространением кори. С начала года в Молдове подтвердили 273 случая заболевания, ещё 12 человек в данный момент находятся под наблюдением врачей с подозрением на инфекцию.

Случаи заболевания зарегистрированы в Чадыр-Лунге, Вулканештах, Унгенах, Тараклии, Ниспоренах, Кагуле, Кантемире, Хынчештах, Окнице и Кишиневе. Корь - это острая вирусная инфекция, очень заразная, характеризуется высокой температурой, кашлем, насморком, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью кожных покровов. Болезнь опасна из-за осложнений, которые могут развиваться, таких как: дыхательная недостаточность, энцефалит. С осени 2016 года из-за кори десятки детей умерли в Украине и Румынии.



Корь можно предотвратить только с помощью вакцинации. Плановая вакцинация проводится в возрасте 12 месяцев, 7 и 15 лет. Лица, которые небыли вакцинированы в детском возрасте, могут быть вакцинированы при обращении в учреждения первичной медицинской помощи.

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