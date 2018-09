Отмечено, что сначала мужчина пытался совершить ограбление, однако сделать это ему не удалось. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, он открыл стрельбу и скрылся в здании, захватив четырех человек в заложники, передает Корреспондент.

По словам полиции, на мужчине был бронежилет, с собой у него был значительный запас боеприпасов и несколько единиц оружия. В результате перестрелки одна пуля попала в бронежилет нападавшего, но он не получил серьезных травм.

Вскоре полиция американского штата Вашингтон задержала мужчину. Заложники также были отпущены, никто из них не пострадал. Полицейские во время операции окружили ближайшие улицы и эвакуировали местных жителей и работников.

Suspect is in custody after exchanging gunfire with deputies. Suspect was wearing body armor & is believed to have been hit by a round fired by our deputies.



We are continuing to clear the building & area to ensure there are no additional victims or suspects involved.