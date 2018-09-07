В США мужчина открыл стрельбу и захватил заложников

В США мужчина открыл стрельбу и захватил заложников в одном из коммерческих зданий города Паркленд. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщает телеканал Fox News.

Отмечено, что сначала мужчина пытался совершить ограбление, однако сделать это ему не удалось. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, он открыл стрельбу и скрылся в здании, захватив четырех человек в заложники, передает Корреспондент.

По словам полиции, на мужчине был бронежилет, с собой у него был значительный запас боеприпасов и несколько единиц оружия. В результате перестрелки одна пуля попала в бронежилет нападавшего, но он не получил серьезных травм.

Вскоре полиция американского штата Вашингтон задержала мужчину. Заложники также были отпущены, никто из них не пострадал. Полицейские во время операции окружили ближайшие улицы и эвакуировали местных жителей и работников.