Смартфон Nokia с пятью камерами показали на фото

Появился первый "живой" снимок смартфона Nokia 9 с пятью камерами. На фото гаджет запечатлен с тыльной стороны, на которой размещены пять объективов. Об этом пишет Onliner.

Судя по всему, задняя панель выполнена из стекла. На корпусе смартфона также размещена наклейка, на которой указан номер модели TA-1094, пишет Корреспондент.

Производитель пока скрывает информацию о гаджете. Не раскрывается также дата его презентации. Предполагается, что это будет самый дорогой смартфон компании.