Появился первый "живой" снимок смартфона Nokia 9 с пятью камерами. На фото гаджет запечатлен с тыльной стороны, на которой размещены пять объективов. Об этом пишет Onliner.
Судя по всему, задняя панель выполнена из стекла. На корпусе смартфона также размещена наклейка, на которой указан номер модели TA-1094, пишет Корреспондент.
Производитель пока скрывает информацию о гаджете. Не раскрывается также дата его презентации. Предполагается, что это будет самый дорогой смартфон компании.
Комментарии
- Google назвал дату презентации новых Pixel
- Хакеры похитили данные почти 400 тысяч клиентов British Airways
- Google откажется от URL-адресов сайтов
- Пользователей сети предупредили о возможных перебоях в работе интернета после 11 октября
- СМИ узнали цены новых iPhone
- Самому большому iPhone в истории прочат нетипичное название
- В США тестируют всемирную лигу фэнтези-футбола
- Volvo представила концепт беспилотного автомобиля, в котором можно выспаться по пути
- Ученые рассказали о способе взломать смартфон через динамик
- Браузер Google Chrome научились взламывать через Wi-Fi
- В Румынии начнется массовый отстрел кабанов
- Последствия ливня: машина погрязла в грязи в центре Кишинева
- Аналитик: Угроза детям дипломатов подтверждает связь высланных из Молдовы граждан с экстремистами
- Подростка из Молдовы подозревают в изнасиловании детей в одесском приюте
- Молдавским дипломатам в Берлине угрожали расправой над детьми. По запросу спецслужб их эвакуировали
- Студентка нашла в новых кроссовках закладку с деньгами
- В Украине выростили арбуз весом 119 кг
- Отец бросил дочь на произвол судьбы: 10-летнюю девочку из Молдовы вернули матери в Казахстан
- Андриан Канду потребовал провести парламентские слушания по делу о выдворении семи иностранных граждан
- Внимание, жители столицы: в Кишиневе перекроют часть бульвара Штефана чел Маре на выходные
- В результате взрыва в кафе погиб лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко
- Пенсионер построил дом на соснах, чтобы испортить жизнь соседям
- Девушка окунула курицу в сладкую газировку и ошарашила пользователей сети
- Внимательная студентка раскрыла "загадку" древнеегипетской мумии
- Студентка нашла в новых кроссовках закладку с деньгами
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Выгодно покупать валюту.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День в целом благоприятен. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Будьте осторожны с компьютером.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Выгодно продавать валюту.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com