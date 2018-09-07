В США умер Берт Рейнольдс - звезда Голливуда и секс-символ 70-х

В США в возрасте 82 лет скончался прославившийся в 70-е годы актер Берт Рейнольдс. Согласно сообщениям, он умер в больнице во Флориде после перенесенного инфаркта. В момент смерти актера рядом с ним находился его сын Квинтон.

Рейнольдс получил широкую известность в 1972 году, снявшись в фильме "Избавление" Джона Бурмена. Статус легенды ему принесли последовавшие роли в фильмах "Полицейский и бандит" и "Гонки "Пушечное ядро".

В 1997 году он был выдвинут на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Ночи в стиле буги", передает ВВС.

Агент Рейнольдса Тодд Айзнер в интервью телеканалу Эн-би-си назвал кончину актера душераздирающим известием. Арнольд Шварценеггер написал в "Твиттере", что Рейнольдс всегда был одним из его кумиров.