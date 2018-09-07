Специалисты: радиологическая безопасность Молдовы находится под контролем

Радиологическая безопасность Молдовы находится под контролем. Так считают специалисты из разных стран, которые участвовали в научной конференции, организованной Национальным агентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности.

За последние несколько лет Молдова получила от Соединенных Штатов и Швеции современное оборудование, при помощи которого можно обнаружить радиологическую опасность.

"Они привозят свои знания, новейшие разработки, оборудование. У них в Соединенных Штатах очень много проводится подобных исследований, и мы благодарны, что они находят время и средства для нас", - говорит директор НАРЯРД Ион Апостол.

Два года назад Агентство начало оснащать больницы страны оборудованием для лечения онкологии.

"В онкоинституте уже установлена часть оборудования для отделения лучевой терапии", - добавил директор НАРЯРД Ион Апостол.

"Это очень важно, учитывая опыт наших соседей. Мы все знаем, к каким последствиям привела катастрофа в Чернобыле, они ощущаются и до сих пор. Поэтому мы должны быть готовыми к подобным ситуациям, должны себя обезопасить", - сказала депутат ДПМ Виолетта Иванова.

Национальное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности было основано в 2007 году.