Поток воды после ливня унес женщину в Ялте. ВИДЕО

В Ялте поток воды, образовавшийся из-за ливня, смыл проходящую по дороге женщину. Видео инцидента опубликовал случайный очевидец.

На кадрах видно, как волна несет женщину. За ней бегут несколько мужчин, которым с трудом, но все же удается вытащить ее из воды.

Накануне на Ялту обрушился сильный дождь. Ливень затопил подвалы школы и историко-литературного музея, а на проезжей части одной из улиц вырвало люк и фонтан воды парализовал движение.

Из-за непогоды без света частично остались поселки Массандра, Никита и Ай-Даниль, отмечает РИА Новости.