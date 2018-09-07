Первые лица РМ отреагировали на дело о семи турецких гражданах, высланных из страны

Высылку семи турецких граждан, которых подозревают в связях с исламистами, обсудят в парламенте. Спикер Андриан Канду потребовал от парламентской комиссии по госбезопасности провести слушания с участием представителей СИБ.

Председатель парламента подчеркнул, что необходимо тщательно изучить все материалы, чтобы по этому поводу обеспечить полный общественный контроль.

Кроме того, премьер Павел Филип потребовал от министерства образования взять под контроль частный лицей, в котором работали высланные граждане Турции, с тем, чтобы этот факт не отразился на качестве обучения.

Он подчеркнул, что правительство должно быть уверенно, что законные процедуры были полностью соблюдены, и соответствующее решение было хорошо аргументировано.

А президент Игорь Додон написал на своей страничке в facebook, что его не удивляют двойные стандарты прессы. Глава государства отмечает, что были и более громкие случаи высылки, но тогда СМИ либо молчали, либо аплодировали.

Семерых граждан Турции, сотрудников сети частных лицеев "Горизонт" объявили в Молдове персонами нон грата и выслали из страны. В Службе информации и безопасности заявили, что иностранцев заподозрили в связях с исламистами.