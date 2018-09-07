Самойлова опровергла свои слова о желании уехать в Европу

Российская певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на "Евровидении-2018" не собирается эмигрировать в Европу.

В четверг, 6 сентября, она пояснила свое раннее заявление о намерении покинуть Россию, сделанное днем ранее. Шестисекундный видеоролик с сообщением певицы был опубликован на Youtube в среду, 5 сентября. В тот же день в Instagram девушки появилась ее фотография, снятая в аэропорту "Шереметьево", с хештэгами #европа и #поехали.

По словам Самойловой, говоря о готовности уехать жить в Европу, она процитировала присланное ей письмо. "Это слова отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу. За последнее время получаю все больше таких писем, и корень проблемы - не в России, а в материнской любви", - говорит Самойлова в видео, опубликованном в Instagram 6 сентября.

По словам певицы, "в нашей стране невозможно получить необходимые лекарства, их попросту нет", поэтому "семьи готовы все бросить и улететь".

Самойлова призвала поддержать обращение в социальный комитет Госдумы о допуске медикаментов, которые невозможно получить в России, передает dw.com.