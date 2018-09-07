В Конгазе нашли мертвыми двоих мальчиков

Трагедия на юге Молдовы. В реке Ялпуг в Конгазе обнаружили тела двоих детей в возрасте 5 и 7 лет.

По предварительным данным Гениспектората по чрезвычайным ситуациям, мальчики ушли играть к реке, но никого не предупредили. Заметив пропажу детей, родители обратились в полицию.

Поисками несовершеннолетних занимались полицейские и спасатели. После многочасовой операции их тела обнаружили в канале реки Ялпуг.

Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии.