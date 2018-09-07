В Африке обнаружили слоненка без хобота

В национальном парке Крюгера в ЮАР посетители запечатлели слонёнка без хобота сообщает Daily Mail.

Работники парка не знают точно, как животное потеряло хобот. Скорее всего, часть тела слонёнка была откушена во время нападения крокодила или льва, пишет life.ru.

По словам работников, подобное уже встречалось ранее — крокодилы нападали на слонят, когда те пили воду из озёр. Львы также, как известно, цепляются за хобот, когда нападают на крупных животных.

Другое объяснение случившегося — слонёнок мог попасть в ловушку. Отмечается, что хобот крайне необходим слонам — с его помощью они питаются, пьют, дышат. Взрослому слону в день необходимо потреблять порядка 90–270 килограммов еды и пить до 190 литров воды.

Без хобота животному практически невозможно потреблять такое количество еды или воды. Хобот также необходим для социальной жизни — им слоны обнимаются и заботятся друг о друге.