В Калифорнии пройдет гонка тракторов Porsche

В Калифорнии на легендарной арене Mazda Raceway Laguna Seca (сейчас WeatherTech) пройдет дебютное соревнование тракторов Porsche. Об этом сообщают на официальном сайте автодрома.

Гонка пройдет в рамках фестиваля Rennsport Reunion VI, который объединяет владельцев автомобилей Porsche, передает Корреспондент.

Соревнование пройдет в формате "24 часов Ле-Мана", но будет совсем коротким. Участникам нужно будет добежать до машины, завести мотор и проехать до пятого поворота на арене.

Участвовать в гонке могут владельцы тракторов Porsche, предварительно прислав снимок трактора, указав модель и года выпуска. Также участники должны заплатить вступительный взнос 550 долларов, за который получат два билета и VIP-доступ на парковку.