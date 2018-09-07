Молдавским дипломатам в Берлине угрожали расправой над детьми. По запросу спецслужб их эвакуировали

Сотрудники посольства Молдовы и консульства республики в Берлине были эвакуированы из-за угроз. Сообщается, что дипломатам угрожали расправой участники исламистской группировки, с которой, по данным СИБа, были связаны семеро граждан Турции, которых накануне выслали из Молдовы.

По запросу немецких спецслужб, сотрудников посольства и консульства эвакуировали.

Источники в дипломатических кругах заявляют, что сотрудникам посольства в Берлине велели забрать детей из школы, а также, что угрозы поступали и в другие дипмиссии Молдовы.

В Министерстве иностранных дел информацию не подтвердили, но и не опровергли.