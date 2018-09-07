Подростка из Молдовы подозревают в изнасиловании детей в одесском приюте

Вокруг детского приюта в Одессе разгорелся скандал. 16-летнего воспитанника обвиняют в изнасилованиях младших детей. Такую информацию обнародовал советник главы областной администрации. Теперь правоохранители расследуют сразу два преступления: собственно изнасилование и то, что руководство приюта скрывало действия своего подопечного.

Три года назад 13-летний Дмитрий родом из Молдовы попал в одесский приют, написал на своей странице в соцсети советник председателя ОГА Артем Поланский, сообщает Сегодня.ua.

Подросток вовремя не получил статус ребенка без родительской опеки. И провел в приюте три года вместо законных трех месяцев.

"Вероятно, с декабря 2017-го начал искать выход для своих" бесов ". Ходил ночью по приюту голышом, насиловал детей младшей группы, а в случае отказа – издевался и избивал их", – сообщил Артем Поланский.

Больше всего, по информации Поланского, от Дмитрия страдал 8-летний питомец приюта.

Руководство приюта подтверждает, Дмитрий действительно жил у них более трех лет, были проблемы с сердцем. И от вопроса – были ли изнасилования – руководитель заведения открещивается.

В обладминистрации уверены: директор знала, что творится в приюте. Подробности событий стали известны случайно. Однако пока подтвердилось изнасилование только одного ребенка.

Правоохранители открыли два уголовных производства: по факту изнасилования малолетнего ребенка и сокрытия этих фактов сотрудниками приюта и руководством службы по делам детей.