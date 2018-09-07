Аналитик: Угроза детям дипломатов подтверждает связь высланных из Молдовы граждан с экстремистами

Политический аналитик Роман Михэеш заявил, что угрозы физической расправы над детьми дипломатов подтверждают правомерность действий молдавских властей, которые выслали из страны семерых граждан Турции, подозреваемых в связях с исламистами.

«Эти угрозы показывают, что высланные из Молдовы граждане являются членами экстремистской группировки. Они не невинные люди. С другой стороны, это доказывает и то, что их движение включает сильную сеть по всему миру», - заявил Михэеш в эфире Publika TV. Напомним, посольство и консульство Молдовы в Берлине было эвакуировано сегодня и взято под охрану полиции Германии. Меры безопасности были предприняты после того, как в адрес дипломатов поступили угрозы физической расправы от представителей исламской группировки, в членстве в которой подозреваются 7 граждан Турции, высланных вчера из Молдовы. Publika.md пишет со ссылкой на источники в посольстве, что экстремисты угрожают обезглавить детей молдавских дипломатов.