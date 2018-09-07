Последствия ливня: машина погрязла в грязи в центре Кишинева

В центре Кишинева припаркованная на тратуаре машина марки Porsche погрязла в грязи. Инцидент произошел на столичной улице 31 Августа.

Судя по фото, которые очевидцы опубликовали в социальных сетях, машина была припаркована на неасфальтированном тратуаре, где ранее проводились ремонтные работы. Прошедший накануне ливень размыл землю и колеса авто оказались наполовину в грязи.

Пользователи Сети отметили, что вытащить машину без посторонней не удастся.