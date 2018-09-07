В Румынии начнется массовый отстрел кабанов

В Румынии начнется массовый отстрел кабанов. Более 80 тысяч животных убьют, чтобы предотвратить распространение свиной чумы.

Правительство соседней страны повысило квоту на отстрел кабанов на 28 тысяч и распорядилось сделать это до начала декабря.

Охотники, в свою очередь, считают, что такое большое количество диких животных невозможно будет отследить и убить всего за три месяца.