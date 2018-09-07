Закон о добровольном декларировании имущества и налоговом стимулировании приносит деньги в бюджет

Закон о добровольном декларировании имущества и налоговом стимулировании приносит первые поступления в бюджет. По данным Таможенной службы, граждане выплатили уже более семи миллионов леев.

Налоговое стимулирование позволяет погашать задолженности по таможенным пошлинам, а также в бюджеты социального и медицинского страхования без выплаты штрафов и пени.

Льготы буду действовать до 20 декабря. Парламент принял этот закон в конце июля в рамках пакета документов по налоговой реформе.