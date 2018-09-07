В Томске сотрудники магазина "Абрикос" вызвали группу быстрого реагирования из-за 7-летнего ребенка. Девочка покупала несколько сладостей, но за один леденец рассчитаться забыла.
Когда это обнаружилось, ребенок хотел доплатить за конфету, но сотрудник внутренней службы безопасности все равно вызвал вооруженную охрану.
Прибывшее "подкрепление" весьма удивилось, что их помощь понадобилась для задержания маленького ребенка. Подоспевшая в магазин мать девочки со слезами уговорила охранников отпустить дочку, передает Вести.ру.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Выгодно покупать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День в целом благоприятен. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Будьте осторожны с компьютером.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Выгодно продавать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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