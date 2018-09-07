Пустыню Сахара превратят в крупнейшую солнечную электростанцию

Учёные из Университета штата Иллинойс выяснили, что при строительстве солнечных и ветровых ферм в пустыне Сахара на площади 9 млн квадратных километров количество производимой электроэнергии составит 79 тераватт, что позволит закрыть потребности всех жителей планеты в электричестве, сообщает Science.

Дополнительно 3 тераватта энергии может дать солнечная ферма, построенная в саванне Сахель. Как сообщают исследователи, при колоссальной мощности перспективных электростанций хватит на несколько десятилетий, учитывая, что все потребности населения планеты в электроэнергии составляют всего 18–20 тераватт, пишет life.ru.

Есть и другие плюсы. Исследователи считают, что масштабное строительство солнечных и ветровых электростанций может спровоцировать изменение климата и увеличить количество осадков, попутно стимулируя рост растительности в засушливых регионах.