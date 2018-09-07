В России разработали двигатель, работающий на водке

В России сотрудники межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета создали прототип двигателя для маневрового наноспутника SamSat-M, имеет размеры 10х10х30 сантиметров и работает на водке. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщает пресс-служба вуза.

В частности, отмечено, что новый двигатель работает на смеси дистиллированной воды и этилового спирта. Причем доля спирта в ней составляет около 40%, передает korrespondent.net.

Ученые отмечают, что такое топливо безопасно, поскольку не является самовоспламеняющимся и не токсично. Разработчики подчеркивают, что подобный двигатель можно установить на любом спутнике формата CubeSat, что позволит существенно расширить его возможности.

"Ученые Самарского университета разработали полный комплект конструкторской документации и изготовили прототип двигательной установки на водно-спиртовой смеси. В вузе проходят испытания прототипа двигателя с целью выявления недостатков для дальнейшей доработки", - отметили в университете.

Как сообщается, максимальная масса полностью заправленного двигателя составляет 1,55 кг, а предполагаемый импульс скорости - не менее 80 м/с. 450 грамм водно-спиртового горючего сохраняется в баке. Поступая в сопло Лаваля, оно испаряется с помощью электрического нагревателя.