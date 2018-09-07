Особняки с золотыми унитазами. В Якутске арестовали владельцев подпольных казино

Оперативники задержали 44-летнего жителя Якутска и пятерых его сообщников, которые в 2016 году организовали подпольный игорный бизнес. Предприятие оказалось весьма прибыльным, поскольку на полученные средства фигуранты дела обзавелись особняками, обставленными шикарной мебелью. Нагрянув с обысками, правоохранители нашли в домах подозреваемых даже золотые унитазы.

— Возводя себе дома на деньги проигравшихся горожан, организаторы ОПС не скупились на позолоченную мебель и сантехнику, — рассказали в пресс-службе СКР по республике.

По данным следствия, подпольные салоны были расположены в нежилых помещениях Якутска на улицах Рыдзинского, Ойунского, Кальвица, Пояркова, на проспекте Ленина. В ходе рейдов правоохранители изъяли сотни игровых автоматов и компьютеров, внебиржевых терминалов, камер скрытого слежения за игроками, а также свыше полумиллиона рублей наличными. Основатель преступного бизнеса и двое его подельников были арестованы, ещё троих членов ОПГ отпустили под подписку о невыезде, пишет life.ru.