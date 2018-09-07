В США выпустили "клон" Telegram

В рамках конференции TechCruch в США был презентован очередной защищённый мессенджер Stealthy IM. Сервис функционирует на базе блокчейна.

Согласно презентации, Stealthy IM позиционируется как защищённый мессенджер. Сервис работает на базе блокчейна и созданного его авторами защищённого протокола, который гарантирует сохранность переписки. По словам создателей Stealthy IM, мессенджер бесплатен для обычных пользователей, за корпоративную версию продукта они планируют брать некоторую плату. Приложение Stealthy IM уже доступно для iOS и Android, пишет life.ru.

Пользователи Сети обратили внимание, что логотип мессенджера очень похож на лого Telegram: тот же белый бумажный самолётик, направленный в правый верхний угол. На данный момент компания Павла Дурова пока никак не отреагировала на подозрительное сходство в фирменном стиле обеих сервисов.

Заметим, что компания Павла Дурова в данный момент, судя по всему, разбирается в суде по поводу прав на торговую марку gram. Ранее Лайф писал, что Дуров претендует на торговый знак для своей криптовалюты, несмотря на то что зарегистрировал его позже, чем компания-конкурент из США.