Ученые: работа мозга напрямую зависит от времени года

Работа мозга напрямую зависит от времени года, уверены ученые.

Университет Торонто, Центр по изучению болезни Альцгеймера Университета Раш и Центр когнитивной неврологии Университета Париж Дидро исследовали данные 3500 человек из США, Канады и Франции старше 70 лет. Часть из добровольцев страдала от болезни Альцгеймера. Остальные были здоровы.



Оказалось, мозг работает в конце лета и начале осени лучше всего, а хуже всего - зимой и весной. Если приравнивать снижение когнитивных способностей к процессу старения, то это дополнительные пять лет. При этом вероятность постановки диагноза "деменция" или "умеренное когнитивное нарушение" в холодное время года на 31% выше, чем в теплое.



Выявленные колебания связывают с эффектом сразу нескольких факторов, передает meddaily.ru. Но все они влияют на гормональные уровни и концентрацию витамина D в крови. Например, для мозга полезно сочетание тепла и высокого уровня освещенности в летнее время и в начале осени. Плюс, в теплое время года люди более активны, больше потребляют фруктов и овощей, лучше спят. Также здесь могут играть свою роль сезонные изменения психических состояний (депрессия чаще развивается зимой).