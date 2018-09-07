Продлена кампания "Плати зимой - будешь вознагражден летом"

Жилые здания в Кишиневе, у которых нет задолженностей за отопление, могут воспользоваться бесплатным проведением работ по подготовке отопительных установок к зимнему сезону.

Как сообщает Noi.md, "Termoelectrica" продлила кампанию "Плати зимой – будешь вознагражден летом", которая должна была завершиться 31 августа, еще на один месяц – до 25 сентября.

Условия участия в кампании просты: У здания не должно быть задолженностей за потребленную теплоэнергию и администратор должен представить заявку в свободной форме поставщику до 25 сентября.