С предложением о запрете выступил мэр города Ян Броссат. Причиной стали жалобы местных жителей на возросшую арендную плату.

Предполагается, что для аренды запретят жилье, расположенное в четырех округах рядом с самыми популярными достопримечательностями – Лувров, собором Нотр-Дам и другими, передает "Интерфакс".

Кроме того, мэр хочет запретить и покупку иностранцами вторичного жилья в Париже – по его мнению, его скупают миллионеры из США и Катара, чтобы в итоге останавливаться там, в лучшем случае, на пару недель в год. Из-за этого квартиры перестали быть доступным обычным французам.

Ранее парижские власти уже запретили сдавать жилье через Airbnb более 120 дней в год, передает Вести.ру.