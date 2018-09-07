Несколько улиц в центре столицы и на Ботанике останутся в субботу без воды

Столичный поставщик воды предупреждает о том, что в субботу, 8 сентября, на нескольких улицах в секторах Ботаника и Центр подача питьевой воды будет приостановлена. Отключения планируются в интервале с 09.00 до 14.00, когда будут выполняться запланированные работы.

В секторе Ботаника воды не будет ​​на улицах Сармизеджетуса, 35–77, включая номера с дробью; Буребиста, 36–66, включая номера с дробью; Букурешть, 9–25, 16–18, включая номера с дробью; Данте Алигьери; Тирас; Данубис. В секторе Центр водоснабжение будет приостановлено на бульваре Штефана чел Маре, 103 и 105, включая номера с дробью; на улицах Марии Чеботарь, 16–18–20, 35–37, включая номера с дробью; в доме №129 по улице 31 августа 1989 года, передает ipn.md.



Предприятие "Apă-Canal Chișinău" призывает потребителей обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения.



По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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