В Венеции определились фильмы-фавориты основного конкурса в борьбе за "Золотого льва"

Кинокритики и публика в Венеции назвали лучшие, по их мнению, фильмы 75-го Венецианского кинофестиваля.

Как передает "Интерфакс", это следует, в частности, из итоговых рейтингов журнала "Ciak", опубликованных в пятницу.

Согласно рейтингу кинокритиков, наивысшей оценки заслуживает картина "Рома" Альфонсо Куарона (4,2 балла). Черно-белая лента рассказывает о непростой жизни семьи среднего класса в Мехико 1970-х годах.

На втором месте расположились сразу три картины: "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса об интригах при дворе королевы Анны в Великобритании XVIII века, лента Оливье Ассайяса "Двойные жизни" и вестерн Жака Одиара "Братья Систерс" о братьях-охотниках за головами, которые по заданию таинственного Командора должны найти золотоискателя-авантюриста. Каждая из картин заработала по 3,8 балла.

Тройку лидеров замыкает "Человек на Луне" Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом в главной роли. Фильм является байопиком про американского астронавта НАСА Нила Армстронга и рассказывает о космической гонке, первом полете на Луну, а также о том, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

В то же время публика на венецианской Мостре распределила своих фаворитов следующий образом. Первое место - у немецкой картины "Работа без автора" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (4,7 балла). За ней следует вестерн "Братья Систерс" (4,2 балла), а на третьем месте оказались "Рома" и еще один вестерн - картина братьев Коэнов "Баллада Бастера Скрагса" (3,9 баллов у каждого фильма).

75-й Венецианский кинофестиваль продлится до 8 сентября. Жюри основного конкурса возглавил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. В основном конкурсе представлен 21 фильм.