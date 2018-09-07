Страны Балтии требуют от Walmart убрать одежду с символикой СССР

Представители Литвы, Латвии и Эстонии раскритиковали американскую сеть супермаркетов Walmart за торговлю одеждой с символикой СССР. Посол Литвы в США Роландас Крищюнас обратился к руководству Walmart с письмом, в котором потребовал изъять такую одежду из продажи, сообщило в четверг, 6 сентября, агентство AP.

По словам Крищюнаса, во время "советской оккупации пострадали сотни тысяч литовских граждан". "Под советскими серпом и молотом происходили ужасные преступления. Продвижение подобных символов резонирует с огромной болью на многие века", - подчеркнул литовский дипломат.

Одновременно он отметил, что не думает, что Walmart намеренно решил задеть чувства людей, продавая одежду с советской символикой. "Но в данном случае футболки и прочая продукция с символами массового убийства должны быть немедленно изъяты из продажи", - заявил Роландас Крищюнас.

Группа депутатов Литвы, Латвии и Эстонии тоже обратилась с письмом к руководству Walmart, передает dw.com. По мнению парламентариев, сеть супермаркетов, продавая одежду с символами Советского Союза, "демонстрирует недостаток добропорядочности", поэтому Walmart следует немедленно прекратить торговлю подобными вещами. Представители компании пока не отреагировали на требование депутатов.

В мае МИД Литвы подверг критике немецкого производителя спортивной одежды Adidas, который перед чемпионатом мира по футболу в России выпустил футболки с надписью "СССР".