Налоговая проверка в цветочных магазинах: около 40 предприятий получили штрафы

Около 40 предприятий, продающих цветы на рынках Кишинева, в результате допущенных нарушений, получили штрафы на общую сумму 85 000 леев.

Нарушения были выявлены после ряда проверок, которые были проведены в начале учебного года, когда отмечается увеличение спроса на цветы, и в этой связи увеличивается "риск их незаконной торговли", согласно ГНС.

На оштрафованных предприятиях налоговые инспекторах выявили такие нарушения, как: "неиспользование контрольно-кассового и аппарата, избыток финансовых средств, отсутствие документов", передает Молдпрес.

В то же время, 2-3 сентября 2018 г. были установлены налоговые посты на двух авторизованных рынках, на территории которых работают 46 предприятий, занимающихся продажей цветов. Согласно данным контрольно-кассовых аппаратов, в период мониторинга объем поставок, осуществляемых торговцами цветами, составил более 420 тыс. леев, что по данным ГНС выше продаж, зарегистрированных в обычные дни, в отсутствии таможенных постов.