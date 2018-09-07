Назначен новый глава Миссии ОБСЕ в Молдове

Итальянское председательство ОБСЕ назначило Клауса Нойкирха из Германии главой Миссии ОБСЕ в Молдове.

Нойкирх сменяет Майкла Скэнлана, срок полномочий которого в качестве главы Миссии ОБСЕ в Молдове завершился в августе. Oн также будет выступать в качестве посредника ОБСЕ в процессе приднестровского урегулирования, передает Молдпрес.



"Я рад, что принимаю назначение на этот важный пост в период беспрецедентного прогресса в процессе приднестровского урегулирования. Я с нетерпением ожидаю совместной работы со всеми участниками формата 5+2 для дальнейшего развития ориентированной на результат динамики переговорного процесса в соответствии с мандатом Миссии", - сказал Нойкирх.



Ранее Нойкирх занимал должности главы представительства Совета Европы в Албании, старшего политического советника председательства Германии в ОБСЕ, заместителя директора Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов и заместителя главы Миссии ОБСЕ в Молдове. Он обладает более чем 20-летним профессиональным опытом работы в регионе ОБСЕ и имеет степень кандидата политических наук.



Основной мандат Миссии ОБСЕ в Молдове - помощь в достижении долгосрочного и всеобъемлющего политического урегулирования приднестровского конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ с особым статусом для Приднестровья в Молдове.



Мандат Миссии ОБСЕ в Молдове ежегодно одобряется и возобновляется всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, включая Республику Молдова.