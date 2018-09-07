Четверо иностранных граждан предстанут перед судом за мошенничество на 12 млн леев

Прокуратура по борьбе с коррупцией сообщила накануне о завершении и передачи в суд уголовного дела, возбужденного в отношение четырех иностранных граждан, подозреваемых в причинении ущерба нескольким молдавским гражданам в размере более 12 млн леев.

По данным прокуроров, иностранные граждане организовали в июне 2016 г – ноябре 2017 г. мошенническую схему, в рамках которой действовали в качестве брокеров компаний, торгующих на онлайн-платформах FOREX.

Таким образом, они побудили нескольких молдавских граждан инвестировать деньги в различные финансовые операции. Фактически, деятельность на фондовом рынке была смоделирована и путем обмана управлялась на онлайн-платформах.

В результате так называемых «сделок» люди теряли все инвестированные деньги, а общая сумма ущерба, нанесенная обвиняемыми, достигла 12 млн. леев. Подозреваемые находятся под предварительным заключением, и не признают свою вину. Если суд их признает виновными, им грозит лишение свободы от 10 до 15 лет, передает Молдпрес.