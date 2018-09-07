Маршрутка из Молдовы врезалась в грузовой микроавтобус в Румынии

Микроавтобус из Молдовы попал в аварию в уезде Яссы. Пострадали 11 человек.

Как сообщили в местной полиции, маршрутка выехала на встречную и врезалась в грузовой микроавтобус. 10 пострадавших находились в маршрутке, одиннадцатый - водитель грузовика.

На место происшествия прислали несколько карет скорой помощи и вертолет СМУРД. Раненых доставили в больницы. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.