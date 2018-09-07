Учащиеся первого класса будут изучать новый предмет - "Цифровое обучение". В связи с этим, учителя, которые будут преподавать этот предмет, получили сегодня 1 850 планшетов. Предмет будет обязательным только для учащихся первого класса, а со второго по шестой – по выбору.
Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук отметила, что с запуском нового модуля "начнется новая эпоха в образовании нашей страны", передает Молдпрес.
Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил, что до настоящего времени не уделялось должного внимания использованию в обучении гаджетов. "Технологии – это будущее. Наши дети понимают это еще с детства. С некоторых пор наше общество находится в парадоксальной ситуации: с одной стороны мы пытаемся внедрять информационные технологии в различных сферах, с другой – мы жалуемся на то, что наши дети постоянно зависают в гаджетах. Поэтому мы продвигаем инновационные решения с быстрым воздействием, которые направлены на обеспечение качественного образования и ИТ-навыков с раннего возраста", - отметил Кирилл Габурич.
Председатель Национальной ассоциации компаний в области ИКТ Ирина Стрэжеску подчеркнула, что ИКТ сталкивается с острым дефицитом специалистов, и очень важно начать обучение в данной области с первого класса. «Образовательная система модернизирована путем применения новых методов, инновационных, посредством применения новых технологий, а не их запрета в школах», - сказала Ирина Стрэжеску.
Запуск модуля "Цифровое обучение» завершает первый этап проекта TWENTYTU. В июне, Министерство экономики и инфраструктуры, Министерство образования, культуры и исследований, Национальная ассоциация компаний в области ИКТ (ATIC) и Центр обучения и инноваций TEKWILL подписали Меморандум о взаимопонимании по внедрению цифрового обучения, а также партнерство в рамках программы TWENTYTU. На основе этого партнерства была скорректирована школьная программа, разработаны дидактические вспомогательные материалы для учителей и цифровой учебник "Цифровое образование" для первого класса.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Выгодно покупать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День в целом благоприятен. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Будьте осторожны с компьютером.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Выгодно продавать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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