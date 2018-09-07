"Цифровое образование": первоклассники будут изучать новый предмет

Учащиеся первого класса будут изучать новый предмет - "Цифровое обучение". В связи с этим, учителя, которые будут преподавать этот предмет, получили сегодня 1 850 планшетов. Предмет будет обязательным только для учащихся первого класса, а со второго по шестой – по выбору.

Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук отметила, что с запуском нового модуля "начнется новая эпоха в образовании нашей страны", передает Молдпрес.

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил, что до настоящего времени не уделялось должного внимания использованию в обучении гаджетов. "Технологии – это будущее. Наши дети понимают это еще с детства. С некоторых пор наше общество находится в парадоксальной ситуации: с одной стороны мы пытаемся внедрять информационные технологии в различных сферах, с другой – мы жалуемся на то, что наши дети постоянно зависают в гаджетах. Поэтому мы продвигаем инновационные решения с быстрым воздействием, которые направлены на обеспечение качественного образования и ИТ-навыков с раннего возраста", - отметил Кирилл Габурич.

Председатель Национальной ассоциации компаний в области ИКТ Ирина Стрэжеску подчеркнула, что ИКТ сталкивается с острым дефицитом специалистов, и очень важно начать обучение в данной области с первого класса. «Образовательная система модернизирована путем применения новых методов, инновационных, посредством применения новых технологий, а не их запрета в школах», - сказала Ирина Стрэжеску.

Запуск модуля "Цифровое обучение» завершает первый этап проекта TWENTYTU. В июне, Министерство экономики и инфраструктуры, Министерство образования, культуры и исследований, Национальная ассоциация компаний в области ИКТ (ATIC) и Центр обучения и инноваций TEKWILL подписали Меморандум о взаимопонимании по внедрению цифрового обучения, а также партнерство в рамках программы TWENTYTU. На основе этого партнерства была скорректирована школьная программа, разработаны дидактические вспомогательные материалы для учителей и цифровой учебник "Цифровое образование" для первого класса.