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Молния повредила основание памятника Гарибальди в Риме
// фото: agentika.com
14:59, 07 Sep 2018
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Разряд молнии отколол крупный кусок от постамента памятника Джузеппе Гарибальди в Риме. Инцидент произошел во время ночной грозы.

Пострадавших нет, но к монументу все равно приехали спасатели, которые оцепили часть площади и осматривают повреждения, передает Вести.ру.

Памятник Джузеппе Гарибальди установлен на одноименной площади в Риме в 1895 году. Он изображает национального итальянского героя на коне. Надпись на постаменте гласит "Рим или смерть".




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