Молния повредила основание памятника Гарибальди в Риме

Разряд молнии отколол крупный кусок от постамента памятника Джузеппе Гарибальди в Риме. Инцидент произошел во время ночной грозы.

Пострадавших нет, но к монументу все равно приехали спасатели, которые оцепили часть площади и осматривают повреждения, передает Вести.ру.

Памятник Джузеппе Гарибальди установлен на одноименной площади в Риме в 1895 году. Он изображает национального итальянского героя на коне. Надпись на постаменте гласит "Рим или смерть".