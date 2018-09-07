Ученые из Франции, Италии и Великобритании провели ряд исследований, которые доказывают смертельную опасность сушилок для рук. Об этом сообщает MedicalXpress.
Международная группа исследователей утверждает, что сушилки могут быть причиной распространения смертоносных микроорганизмов. Особенно острой проблема является в уборных, размещенных в больницах, пишет Корреспондент.
Специалисты изучили распространение микробов в туалетах больниц во Франции, Италии и Великобритании на протяжении трех месяцев. Ученые обращали внимание на уровни бактериального загрязнения в помещениях с сушилками и другими способами вымыть и высушить руки.
Пробы брались с воздуха, стен, пола и предметов, размещенных в комнате. Оказалось, что в туалетах с сушилками распространение бактерий, в том числе таких штаммов, как золотистый стафилококк, энтерококки и энтеробактерии значительно выше. Потоки воздуха разносят оставшиеся на руках бактерии на большие расстояния.
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