Посол Молдовы в Германии прокомментировал эвакуацию диппредставительства в Берлине

Посольство Молдовы в Берлине закрыли из соображений безопасности. В Министерстве иностранных дел заявили, что такое решение приняли из-за угроз со стороны группы турецких граждан. Также в МИДе сообщили, что в посольстве и консульстве Молдовы во Франкфурте усилили меры безопасности.

До этого источники в дипломатических кругах заявили, сотрудников посольства в Берлине эвакуировали по решению немецких спецслужб. Посол Молдовы в Германии Олег Серебрян заявил для прессы, что угроз расправой не было.

Эксперты, между тем, считают, что это связано с высылкой из Молдовы семи граждан Турции, которых СИБ заподозрил в причастности к исламистской группировке.

''Несомненно, это месть, если речь идет о членах террористической организации. Такая реакция по отношению к гражданам Молдовы, где бы они ни находились, была ожидаемой", - сказал бывший замглавы СИБ Валентин Дедю.

"Очевидно, это не просто игры. В Молдове возможности этих группировок ограничены, так как представлены они не широко, и СИБ за ними следит. Но в больших странах вроде Германии их деятельность шире", - отметил политический аналитик Виталий Катанэ.

"Нужно принять все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность наших дипломатов. Меры нужно принять и в Молдове. Думаю, наши силовые структуры знают, что делать в таких случаях, чтобы мы не опасались выходить на улицу", - говорит политический аналитик Корнелиу Чуря.