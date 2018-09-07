Принуждала учеников работать на курортах: в суд передано дело директора столичной профшколы

Дело директора кишиневской профессиональной школы, обвиняемой в торговле людьми, направили в суд.

По данным следствия, директор принуждала учеников летом работать на черноморских курортах Румынии. Заработок у них отбирали, обещая взамен высокие оценки на экзаменах. Продолжалось все это с 2010 по 2017 год.

От должности директора отстранили, грозит ей до 20 лет тюрьмы или даже пожизненный срок.