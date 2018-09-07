Дело о коррупции на автовокзалах: в Оргееве задержали двоих подозреваемых

Еще двух человек задержали по делу о коррупции на автостанциях. Как сообщили в антикоррупционной прокуратуре, это диспетчер и кассир оргеевского автовокзала.

Их, как и других фигурантов дела, подозревают в причастности к незаконной схеме сбора денег у водителей и администраторов междугородних и международных рейсов. Всего под следствием - 29 человек.

Это директора автовокзалов, контролёры и диспетчеры, которые требовали у водителей мзду, закрывая глаза на нарушения. В частности, водителям позволяли брать стоячих пассажиров и безбилетников и не следовать графику.

Собирали так до полутора миллионов леев в месяц.